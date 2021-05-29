«Ордабасы» не смог обыграть аутсайдера КПЛ. Жоао Пауло не забил пенальти
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 0:0. При этом на 57-й минуте лучший бомбардир «Ордабасы» Жоао Поуло не реализовал пенальти.
Таким образом, «Ордабасы» не может выиграть семь матчей (два поражения и пять ничьих) подряд, команда с 18 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице КПЛ. «Шахтер» (9) идет на предпоследнем, 13-м месте.