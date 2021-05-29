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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» не смог обыграть аутсайдера КПЛ. Жоао Пауло не забил пенальти

Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 0:0. При этом на 57-й минуте лучший бомбардир «Ордабасы» Жоао Поуло не реализовал пенальти.

Таким образом, «Ордабасы» не может выиграть семь матчей (два поражения и пять ничьих) подряд, команда с 18 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице КПЛ. «Шахтер» (9) идет на предпоследнем, 13-м месте.

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