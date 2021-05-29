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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» сделал камбэк с 0:2 и отобрал очки у «Астаны»

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с актауским «Каспием» в 14-м туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч прошел в Актау и завершился со счетом 2:2.

При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в два мяча. Сначала на восьмой минуте игры полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян открыл счет, а на 31-й минуте Роман Муртазаев удвоил преимущество команды.

Во втором тайме «Каспию» удалось отыграться за восемь минут — отличились Талгат Кусяпов (52-я) и Аслан Дарабаев (60-я).

После этой игры «Астана» с 34 очками сохранила лидерство в турнирной таблице КПЛ. «Каспий» (20) идет пятым.

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