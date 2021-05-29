«Каспий» сделал камбэк с 0:2 и отобрал очки у «Астаны»
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с актауским «Каспием» в 14-м туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с актауским «Каспием» в 14-м туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Актау и завершился со счетом 2:2.
При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в два мяча. Сначала на восьмой минуте игры полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян открыл счет, а на 31-й минуте Роман Муртазаев удвоил преимущество команды.
Во втором тайме «Каспию» удалось отыграться за восемь минут — отличились Талгат Кусяпов (52-я) и Аслан Дарабаев (60-я).
После этой игры «Астана» с 34 очками сохранила лидерство в турнирной таблице КПЛ. «Каспий» (20) идет пятым.