Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Все события
Фоторепортажи
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил об уходе бразильского нападающего. Ему предложили контракт на полмиллиона, авто и дом

Петропавловский «Кызыл-Жар» объявил об уходе бразильского нападающего Данило Алмейды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Так как Данило получил хороший контракт из клуба другого чемпионата, руководство нашего клуба пошло навстречу бразильскому легионеру и решило отпустить его на правах свободного агента», — пишет пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Алмейда подпишет контракт с клубом «Супханбури» из высшей лиги Таиланда. В частности, там бразильцу предложили двухлетний контракт на полмиллиона долларов, а также личное авто и дом.

При этом инсайдер Айдын Кожахмет отмечал, что Алмейда решился на смену клубной прописки из-за судейства в КПЛ.

Алмейда перешел в «Кызыл-Жар» в феврале этого года. В нынешнем сезоне он сыграл 11 игр, забил три гола и сделал две голевые передачи.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию
Кто из сборной России может «продать» себя на Евро
Казахстан установил национальный рекорд и возглавил группу ЧМХ
Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМХ
При каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМХ
УЕФА определил 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21
Чешские хоккеисты обыграли команду Великобритании в матче ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь