Клуб КПЛ объявил об уходе бразильского нападающего. Ему предложили контракт на полмиллиона, авто и дом

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Так как Данило получил хороший контракт из клуба другого чемпионата, руководство нашего клуба пошло навстречу бразильскому легионеру и решило отпустить его на правах свободного агента», — пишет пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Алмейда подпишет контракт с клубом «Супханбури» из высшей лиги Таиланда. В частности, там бразильцу предложили двухлетний контракт на полмиллиона долларов, а также личное авто и дом.

При этом инсайдер Айдын Кожахмет отмечал, что Алмейда решился на смену клубной прописки из-за судейства в КПЛ.