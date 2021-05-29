«Тобол» обыграл «Актобе» и сократил до 3 очков отставание от «Астаны»
Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Костанае, закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Азат Нургалиев (17-я минута с пенальти) и Дмитрий Мирошниченко (29-я).
У «Актобе» гол престижа на 87-й минуте забил Боян Дубайич.
«Тобол», одержавший третью победу подряд, набрал 31 очко и закрепился на втором месте, сократив до трех баллов отставание от «Астаны», которая ранее сыграла вничью (2:2) с «Капием». «Актобе» (13) занимает 11-е место в турнирной таблице.