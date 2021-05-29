Дубль Скавыша помог БАТЭ разгромить «Славию» в чемпионате Беларуси

Идущий вторым БАТЭ принимал на поле «Борисов-Арены» мозырскую «Славию» и добился победы с крупным счетом 3:0. Голевой дубль в этой игре оформил лидер атак борисовчан Максим Скавыш, отличившийся на 18-й и 58-й минутах, а еще один мяч в концовке первого тайма забил узбекский полузащитник Шахбоз Умаров.

Ранее лидеры турнира футболисты солигорского «Шахтера» одержали 11-ю викторию кряду, одолев в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0. Победный гол на 28-й минуте встречи забил лучший бомбардир турнира Дембо Дарбо, для которого это 11-й гол.

В последнем матче сегодняшнего игрового дня футболисты «Немана» в Гродно встретятся с речицким «Спутником». Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: «Гомель» — «Минск», «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Вчера столичное «Динамо» уступило на своей арене гостям из брестского «Руха» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. Это второе поражение подряд для подопечных Леонида Кучука, в прошлом туре они с таким же результатом уступили в гостях солигорскому «Шахтеру». Также вчера «Витебск» разгромил на своем поле одного из аутсайдеров высшей лиги «Сморгонь» — 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Матвеенко.