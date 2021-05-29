Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Все события
Фоторепортажи
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
19:24 (мск), источник: ТАСС

«Брентфорд» впервые с 1947 года сыграет в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 29 мая. «Брентфорд» со счетом 2:0 обыграл «Суонси» в финале плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Забитыми мячами отметились Айвен Тони (10-я минута, с пенальти) и Эмилиано Маркондес (20). На 65-й минуте полузащитник «Суонси» Джей Фултон получил прямую красную карточку и покинул поле.

«Брентфорд» благодаря победе сумел завоевать последнюю путевку в элитный дивизион. Клуб не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона-1946/47. «Брентфорд» станет 50-й командой, которая сыграет в АПЛ (существует с 1992 года).

По итогам регулярного чемпионата во втором по силе дивизионе напрямую в АПЛ вышли «Норвич» и «Уотфорд».

В полуфинале плей-офф «Брентфорд» обыграл «Борнмут» по сумме двух встреч (0:1, 3:1), а «Суонси» оказался сильнее «Барнсли» (1:0, 1:1). АПЛ в минувшем сезоне покинули «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед», второй дивизион — «Уиком», «Ротерем» и «Шеффилд Уэнсдей».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию
Кто из сборной России может «продать» себя на Евро
Казахстан установил национальный рекорд и возглавил группу ЧМХ
Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМХ
При каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМХ
УЕФА определил 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь