«Брентфорд» впервые с 1947 года сыграет в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу

Забитыми мячами отметились Айвен Тони (10-я минута, с пенальти) и Эмилиано Маркондес (20). На 65-й минуте полузащитник «Суонси» Джей Фултон получил прямую красную карточку и покинул поле.

«Брентфорд» благодаря победе сумел завоевать последнюю путевку в элитный дивизион. Клуб не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона-1946/47. «Брентфорд» станет 50-й командой, которая сыграет в АПЛ (существует с 1992 года).

По итогам регулярного чемпионата во втором по силе дивизионе напрямую в АПЛ вышли «Норвич» и «Уотфорд».