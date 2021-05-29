«Атырау» переиграл «Акжайык» и поднялся на пятое место в КПЛ-2021
Футболисты «Атырау» одержали победу над уральским «Акжайыком» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Атырау» одержали победу над уральским «Акжайыком» в матче 14-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в Атырау и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В компенсированное к первому тайму времени Алексей Родионов вывел «нефтяников» вперед, а на 58-й минуте Гарсия Сильва удвоил преимущество команды.
«Атырау» набрал 21 очко и догнал идущий четвертым «Акжайык» (21), но уступает сопернику по дополнительным показателям.