Петер Бос стал новым главным тренером «Лиона»
Бывший главный тренер немецкого «Байера» Петер Бос возглавил французский клуб.
Бывший главный тренер немецкого «Байера» Петер Бос возглавил французский клуб.
С ним был заключен контракт до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.
В конце сезона «ткачей» покинул Руди Гарсия, что побудило французский клуб заняться активным поиском нового наставника команды.
По итогам сезона-2020/21 «Лион» финишировал на четвертом месте в чемпионате Франции и получил право на участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.