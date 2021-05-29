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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Италии сообщили, что предложение «Зенита» не убедило Мхитаряна

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в межсезонье, сообщает Il Romanista.

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Источник: Спорт-Экспресс

У игрока было предложение от «Зенита», но оно не убедило 32-летнего армянина.

Мхитарян в ближайшее время должен будет дать «Роме» положительный ответ на предложение о подписании нового контракта по схеме «2+1», которое ему было сделано ранее.

Отмечается, что футболист был готов сразу же принять условия римского клуба, но его агент Мино Райола убедил его не спешить с надеждой на то, что может поступить более выгодное предложение от другого клуба.

32-летний полузащитник в завершившемся сезоне провел 46 матчей за «Рому» во всех турнирах и забил 15 мячей при 13 голевых передачах. Его контракт с «Ромой» истекает 30 июня.

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