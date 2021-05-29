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21:39 (мск), источник: ТАСС

«Кёльн» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Германии

ТАСС, 29 мая. «Кёльн» на выезде разгромил «Хольштайн Киль» со счетом 5:1 в ответном стыковом матче за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу следующего сезона. Первая встреча завершилась победой «Хольштайн Киля» со счетом 1:0.

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Источник: AFP 2021

В составе победителей мячи забили Йонас Хектор (3-я минута), Себастьян Андерссон (6, 13), Рафаэль Чичос (39) и Элье Скири (84). У проигравших отличился Ли Джэ Сон (4).

«Кёльн» занял 16-е место по итогам сезона в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Германии. «Хольштайн Киль» стал третьим в первенстве второй по силе лиги. По итогам минувшего сезона высший дивизион покинули «Вердер» и «Шальке», их заменят «Гройтер Фюрт» и «Бохум».

«Кёльн» является трехкратным чемпионом Германии (1962, 1964, 1978) и четырехкратным обладателем кубка страны (1968, 1977, 1978, 1983). «Хольштайн Киль» ни разу не выступал в сильнейшем дивизионе чемпионата страны.

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