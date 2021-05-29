«Кёльн» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Германии

В составе победителей мячи забили Йонас Хектор (3-я минута), Себастьян Андерссон (6, 13), Рафаэль Чичос (39) и Элье Скири (84). У проигравших отличился Ли Джэ Сон (4).

«Кёльн» занял 16-е место по итогам сезона в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Германии. «Хольштайн Киль» стал третьим в первенстве второй по силе лиги. По итогам минувшего сезона высший дивизион покинули «Вердер» и «Шальке», их заменят «Гройтер Фюрт» и «Бохум».