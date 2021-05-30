Англичане вновь лучшие в Лиге чемпионов. В чем секрет их успеха

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Как формируются бюджеты клубов

Английская премьер-лига (АПЛ) — символ футбольного богатства и мощи. У лиги самый дорогой в мире телеконтракт и самые дорогие клубы. Там работают Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и другие ведущие тренеры мира. Представители АПЛ второй раз за три сезона разыграли между собой титул в Лиге чемпионов.

Наличие в лиге топ-игроков и тренеров вкупе с высокими результатами стало возможным только благодаря деньгам. Какие-то клубы получили их от ультрабогатых владельцев, кто-то научился зарабатывать сам, но главное, что в АПЛ собрался целый клуб экономических гигантов, деятельность которых привлекает внимание.

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Статус АПЛ как главной футбольной лиги мира ставится под сомнение немногими. Довольно сложно спорить с аргументами в духе «В десятке самых зарабатывающих клубов мира 5 английских», «В топ-10 самых ценных клубов мира шесть представителей АПЛ» или «Два клуба с самыми дорогими составами в мире играют в Англии». Этот текст — попытка ответить, почему английский чемпионат является самым коммерчески успешным.

Экономика клубов АПЛ устроена довольно просто. У них те же три основных источника заработка, что и у всех остальных: матчдэй, коммерческие доходы, телеправа.

С расходной частью сложнее, ее составляют вложения в инфраструктуру, трансферы, зарплаты игрокам и тренерам, обслуживание долга и прочие управленческие расходы.

Как зарабатывают клубы АПЛ

Бюджет среднего клуба АПЛ почти на €100 млн выше, чем у клуба из любой другой лиги (€272 млн). У ближайшего преследователя из немецкой Бундеслиги только €175 млн. То есть каждый английский клуб обладает лишней сотней миллионов на строительство, зарплаты и трансферы.

Это, с одной стороны, позволяет представителям АПЛ совершать большие траты, что влияет на общий уровень инфляции. С другой ­­­- клубы больше защищены от внешних воздействий (например, невыхода в ЛЧ).

Если смотреть исключительно на структуру выручки английского топ-клуба, то явный крен в заработке будет смещен в сторону поступления от продажи телеправ. По данным DFML 2020 на их долю приходится около 50% заработка за сезон. Оставшиеся сегменты (матчдэй и коммерция) занимают 15% и 35% соответственно. Такой перекос грозит большими проблемами, если с телеконтрактом возникают какие-то проблемы.

В 2020-м году серьезное влияние на него оказала пандемия коронавируса — клубы АПЛ вынужденно пошли на скидку бродкастерам в размере £330 млн, а некоторые выплаты за трансляции перенеслись на сезон-2020/21. Это привело к серьезному падению доходов. «Манчестер Юнайтед», например, потерял около €131 млн выручки, из которых €106 млн пришлись на недополученный доход от продажи прав на телетрансляции. Но даже это не помешало «МЮ» показать профит до вычета налогов по итогам трех последних сезонов. Из всех английских участников неудавшейся Суперлиги, в отрицательную зону за трехлетний период скатился только «Манчестер Сити» (- €105 млн).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Zd4xRuJRmak" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Положительный операционный результат за тот же период покорился всего трем клубам в мире. Они тоже сплошь английские — «Тоттенхэм», «МЮ» и «Ливерпуль».

Если смотреть на другие источники выручки клубов АПЛ, то по понятным причинам в пандемию больше всего пострадали доходы в матчдэй — клубы лишились возможности зарабатывать на еде, атрибутике и других стадионных активностях. Коммерческие доходы, наоборот, показали сдержанный рост. В сезоне-2019/20 потери по данному сегменту выручки зафиксировал только лондонский «Челси» (-€11 млн).

Общий заработок любого клуба определяется балансом спроса и предложения. Соответственно, чем больше клуб интересен болельщикам по всему миру, тем больше при прочих равных условиях он будет зарабатывать. Постоянная аудитория АПЛ оценивается в 200 миллионов домохозяйств. По грубым расчетам, подписка на месяц в среднем по миру стоит £40, а активных футбольных месяцев в году примерно 9. То есть, если каждое из домохозяйств купит подписку, то АПЛ выйдет на £72 млрд доходов. Реальная цифра в разы меньше (£20−25 млрд), но даже она остается огромной.

Как и на что клубы АПЛ тратятся

Высокие доходы влекут большие траты. Клубам необходимо постоянно укреплять состав, чтобы, во-первых, лучше выступать в различных соревнованиях, во-вторых, растить бренд в том числе через популярность приобретаемых игроков. Траты на стадион также могут существенно увеличить заработок в дни матчей и помочь выйти на новые рубежи по выручке. А статус топ-клуба и желание привлекать лучших игроков в мире неминуемо связано и с необходимостью обеспечивать игрокам высокую зарплату, чтобы они выбрали конкретный клуб из пачки возможных вариантов.

Клубы АПЛ занимают передовые роли по всем направлениям. У них самые дорогие составы в мире. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», по оценке Tranfermarkt, — единственные клубы, состав которых оценивается дороже €1 млрд (1,03 млрд и 1,01 млрд соответственно). При этом мерсисайдцы потратили на его формирование €571 млн — это говорит об умении менеджмента находить суперзвезд и приглашать их не переплачивая.

Есть в АПЛ и обратные примеры. Состав «Манчестер Юнайтед» оценивается Transfermarkt в €717 млн, тогда как за его сбор клуб выложил на €44 млн больше.

По общим тратам на трансферном рынке за последние 5 лет клубы АПЛ не на лидирующих позициях (первое место у «Барселоны» с тратами в €1,05 млрд), зато в первой 20-ке представлены наиболее плотно — 8 клубов (40%). А вот умения зарабатывать на трансферном рынке у клубов АПЛ не хватает. В топ-20 самых заработавших клубов за последние пять лет входят только «Челси» (€603 млн), «Ливерпуль» (€396 млн) и «Лестер» (€354 млн).

Трансферные вложения топ-клубов легко оценить, посчитав среднюю стоимость каждого набранного очка. Самым эффективным из грандов АПЛ в сезоне-2019/20 стал «Ливерпуль» — один набранный балл в чемпионате стоил команде Юргена Клоппа всего €2 млн евро. Дешевле каждое очко обходилось только «Тоттенхэму» (€1,68 млн), но его статус топ-клуба в связи с последними результатами находится под вопросом.

При этом лондонцы обладают лучшим стадионом в мире по оценке Brand Finance. Арену оценили в 90 баллов из 100 возможных и поставили выше «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Олд Траффорд» и других великих стадионов. На одном уровне с «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», по версии исследователей, находится только один стадион в мире… английский «Уэмбли».

Несмотря на благополучное состояние клубов, команды АПЛ грамотно подходит к зарплатам игроков. Да, в это сложно поверить при оглашении годовых зарплат Давида де Хеа (€23 млн), Кевина де Брёйне (€19,7 млн) и Рахима Стерлинга (€18,5), но намного важнее, как они соотносятся с оборотом. УЕФА требует, чтобы вложения в зарплаты игроков не превышали 70% от выручки, и английские топы с этим легко справляются. Лишь «Манчестер Сити» в сезоне-2019/20 чуть-чуть вылез за допустимые пределы (73%), но санкций не будет — УЕФА ослабила ФФП на время пандемии.

При всем этом важно понимать, что топ-клубы АПЛ и все остальные — очень разные вещи. Большая английская шестерка в финансовом плане окончательно сформировалась в 2007 году, когда «Тоттенхэм» обошел по доходам «Ньюкасл». С тех пор никто из оставшихся 14 клубов АПЛ не обходил грандов по прибыли по итогам сезона. Топ-6 английского чемпионата заработала в сезоне-2019/20 около 58% общей прибыли, но в реальности показатель выше. Когда отложенные доходы от телевещания поступят на счета клубов, процент точно поднимется выше 60%, и это проблема.

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Да, средняя выручка клуба АПЛ почти в два раза превышает показатели любого клуба из Ла Лиги и Серии А (€139 млн против €74 и €69 млн соответственно), но условный «Эвертон» вынужден тратить огромные средства, чтобы только сократить разрыв от гигантов. В сезоне-2019/20 «ириски» вложили 89% доходов в зарплату игроков (еще €80,5 млн пришлось потратить на трансферном рынке), у «Лестера», «Астон Виллы» и «Вест Хэма» ситуация еще плачевнее (105%, 97% и 94% доходов соответственно). В сезоне-2020/21 такие затраты отбились не у всех, пусть все четыре растратчика и попали в топ-11 АПЛ. Реальную борьбу за еврокубки (а значит дополнительные доходы) показали только двое — «Лестер» (четвертое место по 37 туров) и «Вест Хэм» (седьмая строчка).

Тем не менее, даже такое расслоение не мешает АПЛ оставаться сверхконкурентной и успешной лигой. Она крута по результатам в последние годы, по представительству в топах по заработку и стоимости бренда и интересу к себе. Так что вполне заслуженно, что главный европейский турнир выиграл представитель главной лиги мира.