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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон рассказал, почему решил покинуть «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть туринский клуб.

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Источник: AP 2021

Ранее вратарь объявил об уходе из команды по окончании сезона.

«Было неприятно видеть, что энтузиазм команды улетучивается после первых трудностей. Настоящим болельщикам не стоит упрекать команду при первых же неудачах. Если я болею за «Ювентус», игроки этой команды будут лучшими для меня на протяжении всего сезона, в не только до февраля.

Меня также раздражало то, что кто-то думал, что я играл против «Барселоны» из-за дружбы с Андреа Пирло. Мне не нужны подачки. Именно чувство того, что кто-то сомневается во мне, подтолкнуло меня покинуть «Ювентус», — приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин.

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