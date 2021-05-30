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16:42 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» разгромили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

В первом сегодняшнем матче футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили гостей из «Минска» со счетом 5:0. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Игоря Зайца, но это не помешало им добиться крупной победы.

Позже «Слуцк» примет у себя дома «Ислочь» из Минского района, а в Бресте местное «Динамо» сыграет со столичным «Энергетиком-БГУ».

Результаты остальных игр: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 3:0, «Динамо» (Минск) — «Рух» (Брест) — 0:1, «Витебск» — «Сморгонь» — 5:0, «Неман» (Гродно) — «Спутник» (Речица) — 2:2.

Положение команд: «Шахтер» — 33 очка, БАТЭ — 26, «Рух» — 21, «Гомель» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 9, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

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