Футболисты «Гомеля» разгромили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем матче футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили гостей из «Минска» со счетом 5:0. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Игоря Зайца, но это не помешало им добиться крупной победы.