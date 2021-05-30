СМИ: Почеттино сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб

В последнее время СМИ связывают аргентинского специалиста с «Реалом» и «Тоттенхэмом». По слухам, Почеттино уже провел переговоры о возвращении в лондонский клуб.

В сезоне-2020/21 «ПСЖ» под руководством Почеттино занял 2-е место в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в полуфинале от «Манчестер Сити». Контракт тренера с парижским клубом истекает летом 2022 года.