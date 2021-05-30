Агента Кокорина не знают в «Фиорентине», он никогда не общался с руководством клуба
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, никогда не контактировал с руководством флорентийского клуба, информирует Firenze Viola.
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, никогда не контактировал с руководством флорентийского клуба, информирует Firenze Viola.
Согласно сведениям источника, боссы «Фиорентины» не имеют ничего общего с Бердышевым, никогда его не видели и не общались с ним.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.
По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее стало известно, что Кокорин сделал пластическую операцию по исправлению носовой перегородки.