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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Агента Кокорина не знают в «Фиорентине», он никогда не общался с руководством клуба

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, никогда не контактировал с руководством флорентийского клуба, информирует Firenze Viola.

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13
фотографий
13
фотографий

Согласно сведениям источника, боссы «Фиорентины» не имеют ничего общего с Бердышевым, никогда его не видели и не общались с ним.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.

В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее стало известно, что Кокорин сделал пластическую операцию по исправлению носовой перегородки.

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