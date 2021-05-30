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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» выиграл у брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Энергетика-БГУ» обыграли в гостях брестское «Динамо» в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Динамовцы имели преимущество на протяжении всей встречи, но реализовать его не смогли. Минчане отразили все атаки хозяев поля, а на 56-й минуте Артем Васильев забил единственный гол в этой игре — 1:0 в пользу гостей.

Результаты остальных матчей этого тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 3:0, «Динамо» (Минск) — «Рух» (Брест) — 0:1, «Витебск» — «Сморгонь» — 5:0, «Неман» (Гродно) — «Спутник» (Речица) — 2:2, «Гомель» — «Минск» — 5:0, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 2:1.

Турнирное положение после 11 туров: «Шахтер» — 33 очка, БАТЭ — 26, «Рух» — 21, «Гомель» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 12, «Слуцк» — 10, «Славия» — 8, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

В следующем туре встречаются:

«Рух» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Неман», «Спутник» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Витебск», «Сморгонь» — «Слуцк», «Ислочь» — «Динамо» (Брест), «Энергетик-БГУ» — «Гомель», «Славия» — «Минск».

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