«Энергетик-БГУ» выиграл у брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Энергетика-БГУ» обыграли в гостях брестское «Динамо» в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Энергетика-БГУ» обыграли в гостях брестское «Динамо» в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Динамовцы имели преимущество на протяжении всей встречи, но реализовать его не смогли. Минчане отразили все атаки хозяев поля, а на 56-й минуте Артем Васильев забил единственный гол в этой игре — 1:0 в пользу гостей.
Результаты остальных матчей этого тура: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь) — 3:0, «Динамо» (Минск) — «Рух» (Брест) — 0:1, «Витебск» — «Сморгонь» — 5:0, «Неман» (Гродно) — «Спутник» (Речица) — 2:2, «Гомель» — «Минск» — 5:0, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 2:1.
Турнирное положение после 11 туров: «Шахтер» — 33 очка, БАТЭ — 26, «Рух» — 21, «Гомель» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 12, «Слуцк» — 10, «Славия» — 8, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 4.
Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.
В следующем туре встречаются:
«Рух» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Неман», «Спутник» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Витебск», «Сморгонь» — «Слуцк», «Ислочь» — «Динамо» (Брест), «Энергетик-БГУ» — «Гомель», «Славия» — «Минск».