Наши в Европе: как сложился сезон для Головина и других россиян

Травма и коронавирус не помешали Головину стать Царем

Этот сезон может стать для Александра Головина определяющим в карьере, которую в глобальном смысле спасли медики «Монако» и сам футболист. Прошлым летом 24-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия, и предполагалось, что на восстановление у него уйдет менее двух месяцев. Но процесс сильно затянулся, и на поле россиянин вернулся только в январе. Как рассказывал сам Головин, повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось, и долгая реабилитация была вынужденной, чтобы исключить все риски рецидива.

Команда Монако

В «Монако» с таким осторожным подходом не прогадали, и возвращение Головина превзошло все ожидания. В первом же матче после травмы Александр уложился в какие-то 10 секунд, чтобы отметиться голом, а в оставшихся 18-ти играх чемпионата настрелял еще четыре мяча (три из которых в ворота «Нима») и раздал восемь результативных передач. По итогам сезона прозванный монегасками Царем россиянин стал лучшим распасовщиком в команде и установил личный рекорд по количеству набранных очков по системе «гол+пас». Остается только догадываться, какой бы была результативность Головина, не подкоси его травма и коронавирус.

Несмотря на все трудности, Александр может занести этот сезон себе в актив. Бронзовые медали у «Монако» с путевкой в квалификацию Лиги чемпионов — заслуга россиянина в том числе. Теперь личный успех нужно закрепить удачным выступлением на Евро.

Миранчук ощутил разницу между РПЛ и Серией А

С проблемами со здоровьем столкнулся и Алексей Миранчук. Еще в момент самого трансфера в «Аталанту» он восстанавливался от мышечной травмы, а позднее его настиг коронавирус. Впрочем, случай Миранчука кардинально отличается от ситуации с Головиным: если Александра тренеры «Монако» очень ждали, то наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини видел в Алексее просто резервиста и строил игру вокруг других футболистов.

Россиянин как мог старался доказать свою состоятельность в ограниченное время. Порой получалось удачно, как, например, в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» или во встрече с «Интером», в которых Миранчук своими голами буквально взрывал российское медиапространство. Но случались и провальные игры, после чего итальянские СМИ нещадно критиковали Алексея, ставили ему низкие оценки и называли «призраком на поле».

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Всего в свой дебютный сезон в «Аталанте» Миранчук отметился семью голами и двумя ассистами в 31-м матче, а также помог команде завоевать бронзовые медали, финишировав выше «Ювентуса». Есть к чему стремиться, и 25-летний хавбек это осознает.

«О первом сезоне в Италии можно долго и красноречиво говорить. Все отлично, все нравится. Выполнили задачу, попали в Лигу чемпионов», — говорил он.

Кокорин — это провал. Александр отдыхал в санатории, а не играл в футбол

Карьера Александра Кокорина в московском «Спартаке» явно не задалась, и всеобщая радость фанатов красно-белых от продажи проблемного форварда в «Фиорентину» говорила о многом. Во Флоренции подвох заприметили лишь через некоторое время спустя.

Для Кокорина поездка в Италию из футбольной карьеры превратилась в отдых в санатории, и это сравнение недалеко от истины. За все четыре проведенных во Флоренции месяца российский нападающий принял участие лишь в четырех матчах, сыграв в общей сложности 91 минуту и результативными действиями не отметившись. Единственным достижением Александра на поле было лишь небольшое количество касаний мяча и несколько точных передач при отсутствии ударов по воротам.

Команда Фиорентина

Куда «продуктивнее» форвард провел время в лазарете, где очень долго восстанавливался после травмы бедра. Впрочем, винить в этом футболиста нецелесообразно, ведь проблемы со здоровьем беспокоят в первую очередь его самого. Если кому в данной ситуации и стоит предъявлять претензии, то только боссам «Фиорентины», которые оформили трансфер, не оценив риски и не обратив никакого внимания на то, что Кокорин мучился с травмами еще в «Спартаке».

Это понимают и фанаты «фиалок», не ограничивающие себя в нелицеприятных высказываниях в адрес владельца клуба Рокко Коммиссо и спортивного директора флорентийцев Даниэля Праде. Вот только Кокорину от этого проще не становится: теперь командой будет руководить Дженнаро Гаттузо, которому, как утверждают итальянские инсайдеры, гарантировали полную свободу действий вплоть до влияния на трансферную политику и перестройки состава, и далеко не факт, что новый тренер найдет в нем место для российского нападающего.

У Черышева впервые за 4 года ноль голов за сезон

В положение Кокорина с легкостью войдет Денис Черышев, которого в Испании уже давно называют «хрустальным» и «обремененным травмами» футболистом. И это весьма печально, ведь талант, которым обладает сын Дмитрия Черышева, не поддается никакому сомнению, но из-за постоянного пребывания в лазарете реализовать его россиянин к своим 30-ти годам так и не смог.

Команда Валенсия

На поле Черышев-младший от сезона к сезону выходит нечасто, и одно лишь его участие в матчах уже считается за событие, не говоря о результативных действиях. Но даже этим Денис теперь не в состоянии задобрить болельщиков «Валенсии», и те буквально гонят россиянина из команды и не чураются заниматься травлей футболиста.

На фоне этого в Испании активно говорят о желании клуба избавиться от Черышева, и в этом сезоне игрок сам предоставил основания для подобных слухов: ноль голов в 22-х матчах сезона, абсолютно худший результат Дениса за последние четыре года. В последний раз ему не удалось забить ни одного мяча еще в сезоне-2016/17, когда он представлял «Вильярреал» (именно представлял, ведь большую часть времени россиянин также потратил на восстановление после травм).

Кудряшов освоился в Турции и остался игроком сборной

Лучшую жизнь из вышеперечисленных, пожалуй, проживает Федор Кудряшов, для которого второй заход в Турцию оказался не менее удачным, чем первый. Конечно, сравнивать результаты «Антальяспора» с «Истанбулом», в составе которого россиянин однажды боролся за чемпионство, не приходится, ведь «скорпионы» являются обычным середняком, не претендующим на высокие достижения.

Зато в «Антальяспоре» 34-летний российский защитник сходу стал своим. В этом сезоне он провел на поле больше всех времени среди всех игроков клуба — за исключением вратаря Руда Боффина, сыгравшего на какие-то десять минут больше Федора. Результативностью Кудряшов похвастаться не может, но от футболистов его амплуа этого и не требуется, особенно, когда в команде выступают такие звезды, как Нури Шахин, Лукас Подольски и Сидни Сэм. Самое главное для россиянина — «Антальяспор» сохранил прописку в турецкой элите, а сам Кудряшов получил вызов на Евро, возможно, свой последний крупный турнир в карьере за сборную.

Крицюк провел яркий сезон в Португалии, но остался без клуба

Покинув «Краснодар» в сентябре прошлого года, Станислав Крицюк на правах свободного агента вновь отправился искать счастье в Португалии. Там 30-летний голкипер подписался на один сезон с середняком местной Примейры «Белененсешем».

Дебюта за новую команду россиянину пришлось ждать около месяца, но затем застолбил за собой пост номер один. Хорошими результатами «Белененсеш» ожидаемо не порадовал и занял десятое место, набрав в 34-х матчах чемпионата 40 очков и отстав от триумфаторов сезона «Спортинга» на целых 45 баллов. Однако Крицюк в минувшем розыгрыше Примейры все же отметился и стал лучшим голкипером первенства по проценту отраженных ударов — 77 (голкипер парировал 88 из 115 нанесенных ударов). В 27-ми играх Станислав 11 раз оформил «сухарь», однако на этом его приключения в «Белененсеше» завершились. От нового контракта с «синими» россиянин отказался.

Жиров избежал вылета в третью лигу Германии. Черчесов звал его в сборную

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Удивительно сложился сезон для Александра Жирова. 30-летний российский защитник уже не первый год играет в Германии за скромный «Зандхаузен», который то и дело борется за сохранение прописки во второй Бундеслиге. Нынешний год исключением не стал, и черно-белые с большим трудом выполнили свою задачу-минимум.

Жиров, как и ранее, стал одним из главных и системообразующих игроков команды и в этом сезоне стал третьим по количеству проведенного времени на поле. Стать лучшим по этому показателю россиянину помешала только травма колена, из-за которой он пропустил три матча, а также не смог помочь своей команде в Кубке Германии.