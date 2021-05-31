СМИ: Конте и Рауль отказались возглавить «Реал», Рамос покинет клуб

Команда Реал

«Реал» в четверг объявил об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана. В СМИ сообщалось, что экс-тренер миланского «Интера» Конте и возглавляющий резервную команду мадридцев Рауль претендуют на пост главного тренера «Королевского клуба».

По данным источника, оба специалиста отказались возглавить «Реал». Кроме этого, вряд ли пост главного тренера команды займет Хаби Алонсо (тренер резервной команды «Реал Сосьедад») или Маурисио Почеттино («Пари Сен-Жермен»). Новым тренером «Реала» может стать Роберто Мартинес, возглавляющий соперника сборной России на ЕВРО-2020 команду Бельгии.

Также сообщается, что «Реал» и капитан команды защитник Серхио Рамос не договорились о новом контракте, 35-летний футболист покинет клуб этим летом. Останется в Мадриде полузащитник Лукас Васкес, который подпишет новое соглашение.