Мощный тыл «Жетысу», обидчик «Астаны» и без «Кайрата». Символическая сборная 14-го тура КПЛ-2021

14-й тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, благодаря некоторым игрокам, получился крайне богатым и интересным на события. Vesti.kz представляют собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Михаил Голубничий («Жетысу»).

Казахстанский голкипер, присоединившийся к «Жетысу» в начале сезона, провел уже четыре матча за талдыкорганцев. В прошедшей игре с «Тураном» (2:0) он сохранил ворота в неприкосновенности. При 26-летнем голкипере семиреченцы выиграли три матча подряд и покинули последнее место. Возможно, Голубничий придал уверенности своим партнерам, и они поверили в собственные силы.

Левый защитник: Руслан Валиуллин («Тобол»).

Защитник «Тобола» провел очередной, хороший матч. В матче с «Актобе» Валиуллин заработал пенальти, после которого костанайцы на 17-й минуте вышли вперед — 1:0. «Тобол» выиграл этот поединок со счетом 2:1.

Центральный защитник: Талгат Кусяпов («Каспий»).

Защитник «Каспия» на 52-й минуте игры с «Астаной» (своим родным клубом) при счете 2:0 в пользу соперника забил переломный гол. После этого актаусцы отличились еще раз и сумели отобрать очки у шестикратных чемпионов страны. Сам Кусяпов не стал праздновать взятие ворот, что вызвало уважение у фанатов обоих клубов.

Центральный защитник: Алибек Касым («Кызыл-Жар»).

Игрок «Кызыл-Жара» в сложнейшем поединке с «Таразом» сказал самое важное слово. Касым на последней минуте реализовал пенальти и сравнял счет — 2:2, который стал итоговым. Северянам, уступавшим по ходу встречи 0:2 в этой игре, удался камбэк.

Правый защитник: Дмитрий Мирошниченко («Тобол»).

Правый защитник «Тобола» в игре с «Актобе» отметился победным голом. Мирошниченко отличился на 29-й минуте, удвоив преимущество костанайцев — 2:0. Матч завершился с минимальным результатом 2:1.

Центральный полузащитник: Нурберген Нурбол («Жетысу»).

Игрок талдыкорганцев в игре с «Тураном» открыл счет на 51-й минуте. Нурбол откликнулся на передачу с фланга, в касание поразив ворота туркестанцев. «Жетысу» одержал победу — 2:0.

Центральный полузащитник: Аслан Дарабаев («Каспий»).

Дарабаев стал ключевым игроком «Каспия» в матче с «Астаной». Полузащитник актаусцев на 61-й минуте забил классный гол ударом в «девятку» ворот столичного клуба и позволил своему клубу заработать очко — 2:2.

Левый полузащитник: Роман Муртазаев («Астана»).

Левый вингер «Астаны» мог принести своему клубу победу в игре с «Каспием». Муртазаев на 30-й минуте удвоил преимущество лидеров КПЛ-2021. Однако актаусцы сумели совершить камбэк. Впрочем, это не отменяет того, что Муртазаев провел качественный матч.

Атакующий полузащитник: Дарко Зорич («Кызыл-Жар»).

Черногорский полузащитник «Кызыл-Жара», вышедший на замену на 61-й минуте матча с «Таразом», спустя четыре минуты сократил отставание от гостей — 1:2. Это взятие ворот стало определяющим в игре — «Тараз» больше не смог отличиться, а «Кызыл-Жару» удался камбэк — 2:2.

Правый полузащитник: Брайан Гарсия («Атырау»).

Бразильский полузащитник «Атырау» в матче с «Акжайыком» установил окончательный счет — 2:0. На 58-й минуте Брайан, находясь в штрафной уральцев, сумел первым движением принять мяч, а вторым пробил в дальний угол. Бразилец, являясь одним из лидеров «нефтяников», провел очередной, классный матч.

Нападающий: Ненад Адамович («Тараз»).

Номинальный полузащитник «Тараза», в нынешнем сезоне исполняет роль центрфорварда. В матче с «Кызыл-Жаром» оформил дубль. К сожалению, для жамбыльцев он не стал победным — встреча закончилась со счетом 2:2, но Адамович, безусловно, может занести этот матч себе в актив.

Тренер: Срджан Благоевич («Каспий»).

Наставник «Каспия» сумел отобрать очки у «Астаны», когда для его подопечных все складывалось непросто. То, как актаусцы смогли собраться и не опустили рук, во многом положительно характеризуют сербского специалиста, сумевшего настроить и мотивировать свою команду.

Отметим, что, несмотря на победу «Кайрата» над «Кайсаром» (1:0), ни один игрок алматинского клуба не удостоился попадания в символическую сборную тура. «Желто-черные» провели весьма блеклый и посредственный поединок против аутсайдера чемпионата и поэтому отметить из состава «Кайрата», по сути, некого.