«У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба». Эвра обратился к известному болельщику «Манчестер Сити»

«Лиэм, ты где? Помнишь, как ты смеялся надо мной, когда “Юнайтед” проиграл? Теперь твоя очередь. Не сердись. Это особенный день для тебя, Лиэм. У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба», — сказал Эвра.