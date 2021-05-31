Чуждая роль на поле и психологический груз. Что случилось с Вагнером Лавом в «Кайрате»?

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав не блещет результативностью и явно не может занести текущий сезон себе в актив. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему бразильский форвард понизил показатели и не может проявить себя.

После перехода в алматинский клуб летом 2020 года Лав показывал впечатляющий футбол и сделал внушительный вклад в долгожданное чемпионство алматинцев. На счету бразильского ветерана было семь мячей и пять ассистов в 13-ти матчах в чемпионате. Кроме того, он забил три гола в двух встречах Лиги Европы. Экс-игрок пентакамеонов сполна оправдал свой полугодовой контракт, который в ноябре 2020 был продлен еще на год.

Команда Кайрат

Впрочем, в сезоне-2021 надежды болельщиков «Кайрата» на голевое чутье бразильца постепенно угасают. Нет, Вагнер не снизил требований к себе. Он по-прежнему продолжает демонстрировать профессионализм и выполняет огромный объем работы в любом матче. Но его голевая эффективность заметно снизилась — всего два мяча в 12-ти играх. Справедливости ради стоит отметить, что Вагнер как обычно хорошо проявляет себя в подыгрыше — он отдал четыре голевые передачи.

Что касается утраты голевых показателей Вагнера, то, вероятно, соперники «Кайрата» сумели подобрать механизмы для его нейтрализации. Лишь защитники «Кайсара» (3:0) и «Тараза» (2:2) в матчах первого круга не смогли оказать сопротивление бразильцу. Там он забил по голу. В остальных случаях бывший игрок ЦСКА, «Монако» и «Бешикташа» сталкивается с серьезным противодействием обороны соперничающих команд. Против Вагнера, действия которого в предыдущем сезоне мало кто мог предугадать, научились играть.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XtG6sskLXyM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, произошла трансформация Вагнера из чистого нападающего в атакующего полузащитника, коим он был в некоторых матчах. Во многом это вынужденная мера. Центр поля алматинцев потерял ключевого игрока Яцека Гуральски, из-за чего провисла вся средняя линия. В некоторых матчах Вагнер в поисках мяча опускался едва ли не на позицию поляка.

Бразилец, разменявший свои непосредственные функции центрального нападающего на игрока, обязанного связывать атаку и полузащиту иногда исполняет роли, которые предписывались ранее Бауыржану Исламхану — двигать мяч вперед и обеспечивать наступательные действия из глубины.

Помимо этого, нельзя не учитывать и психологическую составляющую. Недавний демарш бразильца в эпизоде с заменой в матче с «Астаной» оставляет ряд вопросов. Напомним, Вагнер, уходя с поля не стал подходить и пожимать руку Алексею Шпилевскому, а направился к наставнику соперника Андрею Тихонову. Возможно, бразилец проявил недовольство заменой. Так или иначе, на тот момент это говорило отнюдь не о позитивном настрое Лава.