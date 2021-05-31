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17:22 (мск), источник: ТАСС

Серхио Агуэро перешел в «Барселону»

ТАСС, 31 мая. Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

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Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок присоединится к каталонской команде 1 июля. Сумма отступных по контракту составляет €100 млн.

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Агуэро перешел в «Барселону» в качестве свободного агента. В мае футболист объявил о решении покинуть английский «Манчестер Сити», за который выступал с 2011 года, по окончании сезона.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем суперкубка страны и пять раз выиграл Кубок английской лиги. Вместе со сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

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