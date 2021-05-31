Серхио Агуэро перешел в «Барселону»

Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок присоединится к каталонской команде 1 июля. Сумма отступных по контракту составляет €100 млн.

Агуэро перешел в «Барселону» в качестве свободного агента. В мае футболист объявил о решении покинуть английский «Манчестер Сити», за который выступал с 2011 года, по окончании сезона.