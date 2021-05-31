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18:42 (мск), источник: ТАСС

Роналду признан лучшим нападающим сезона в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 31 мая. Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим нападающим прошедшего сезона чемпионата Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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14
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36-летний Роналду в прошедшем сезоне впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей. До этого он становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и трижды — чемпионата Испании. «Ювентус» в национальном первенстве занял четвертое место и впервые с 2011 года не смог стать чемпионом.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала». Португалец является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Всего в прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за «Ювентус» в разных турнирах и забил 36 голов.

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