Роналду признан лучшим нападающим сезона в чемпионате Италии по футболу
ТАСС, 31 мая. Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим нападающим прошедшего сезона чемпионата Италии. Об этом сообщает
ТАСС, 31 мая. Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим нападающим прошедшего сезона чемпионата Италии. Об этом сообщает
36-летний Роналду в прошедшем сезоне впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей. До этого он становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и трижды — чемпионата Испании. «Ювентус» в национальном первенстве занял четвертое место и впервые с 2011 года не смог стать чемпионом.
Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала». Португалец является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Всего в прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за «Ювентус» в разных турнирах и забил 36 голов.