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19:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» может подписать Эмерика Лапорта

Эмерик Лапорт может уйти из «МанСити», сообщают The Athletic и Goal.

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Источник: AP 2021

Английский клуб не станет препятствовать трансферу футболиста, позиция, на которой он играет, в клубе надежно закрыта другими защитниками.

«Барселону» эта информация может заинтересовать, так как команда нуждается в усилении обороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт Лапорта с «Сити» действует до 2025 года, а Transfermarkt оценивает его в 44 млн евро.

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