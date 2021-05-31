«Барселона» может подписать Эмерика Лапорта
Эмерик Лапорт может уйти из «МанСити», сообщают The Athletic и Goal.
Эмерик Лапорт может уйти из «МанСити», сообщают The Athletic и Goal.
Английский клуб не станет препятствовать трансферу футболиста, позиция, на которой он играет, в клубе надежно закрыта другими защитниками.
«Барселону» эта информация может заинтересовать, так как команда нуждается в усилении обороны.
Контракт Лапорта с «Сити» действует до 2025 года, а Transfermarkt оценивает его в 44 млн евро.