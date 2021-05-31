«Барселона» может подписать Эмерика Лапорта

Английский клуб не станет препятствовать трансферу футболиста, позиция, на которой он играет, в клубе надежно закрыта другими защитниками.

«Барселону» эта информация может заинтересовать, так как команда нуждается в усилении обороны.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3255916825274?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.