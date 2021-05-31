«Реал», «Барселона» и «Ювентус» подали в суд на УЕФА и ФИФА

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Клубы-основатели Суперлиги обвинили ФИФА и УЕФА в нарушении закона Евросоюза о конкуренции. В УЕФА заявили, что приняли к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом иска Суперлиги, несмотря на выход из нее девяти клубов-учредителей. «УЕФА уверен в своей позиции и будет твердо ее защищать», — говорится в сообщении организации.

26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

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