Текущие события
Футбол. Сборные
30.05
Швейцария
США
21
Футбол. Сборные
1.06
Хорватия
Армения
Футбол. Сборные
1.06
Словакия
Болгария
Футбол. Сборные
1.06
Македония
Словения
Футбол. Сборные
1.06
Польша
Россия
Футбол. Сборные
2.06
Босния и Герцеговина
Черногория
Все события
Фоторепортажи
14Россия обыграла Швейцарию
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
21:34 (мск), источник: Sport24

Агуэро в «Барселоне» будет получать в 2 раза меньше, чем он зарабатывал в «Манчестер Сити»

31 мая «Барселона» объявила о подписании нападающего Серхио Агуэро и представила болельщикам аргентинца, заключившего с горожанами двухлетний контракт.

Наверх
Источник: AP 2021

The Times стали известны финансовые детали трудового соглашения между «Барсой» и Агуэро. По информации источника, в каталонском клубе Агуэро будет получать примерно 6,9 млн фунтов (около 8 млн евро) в год, что в 2 раза меньше, чем аргентинец зарабатывал в «Манчестер Сити».

В дополнение к своей базовой зарплате Агуэро сможет рассчитывать на бонусы в зависимости от того, сколько матчей он сыграет и сколько трофеев выиграет за время своего пребывания в клубе.

 Невесту Телегина обвинили в желании контролировать миллионы хоккеиста: «Она пытается разругать его с Пелагеей»
Хоккеист «Динамо» улетел в отпуск со жгучей красоткой. Она развелась с кикбоксером, от которого родила сына
Российские хоккеисты не пустили шведов в плей-офф ЧМ
Сборная США досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» подали в суд на УЕФА и ФИФА
Теперь россияне могут попасть на Канаду в 1/4 ЧМ: все расклады
Сборная Чехии лишила датчан шансов на попадание в плей-офф ЧМ
Третьяк оценил победу россиян над шведами на чемпионате мира
УЕФА представил сборную лучших игроков сезона Лиги чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь