Агуэро в «Барселоне» будет получать в 2 раза меньше, чем он зарабатывал в «Манчестер Сити»

The Times стали известны финансовые детали трудового соглашения между «Барсой» и Агуэро. По информации источника, в каталонском клубе Агуэро будет получать примерно 6,9 млн фунтов (около 8 млн евро) в год, что в 2 раза меньше, чем аргентинец зарабатывал в «Манчестер Сити».

В дополнение к своей базовой зарплате Агуэро сможет рассчитывать на бонусы в зависимости от того, сколько матчей он сыграет и сколько трофеев выиграет за время своего пребывания в клубе.