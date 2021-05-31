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21:49 (мск), источник: Sport24

Агуэро: Думаю, Месси продолжит играть в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро выразил уверенность, что капитан каталонцев и его соотечественник Лионель Месси останется в команде.

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Источник: AFP 2021

«Да, я думаю, что Лео Месси продолжит играть в “Барселоне” в следующем сезоне. Я надеюсь сыграть с Лео. Я отлично его знаю, мы хорошие друзья», — приводит слова Агуэро журналист Фабрицио Романо.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года.

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