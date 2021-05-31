Агуэро: Думаю, Месси продолжит играть в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро выразил уверенность, что капитан каталонцев и его соотечественник Лионель Месси останется в команде.
Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро выразил уверенность, что капитан каталонцев и его соотечественник Лионель Месси останется в команде.
«Да, я думаю, что Лео Месси продолжит играть в “Барселоне” в следующем сезоне. Я надеюсь сыграть с Лео. Я отлично его знаю, мы хорошие друзья», — приводит слова Агуэро журналист Фабрицио Романо.
Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года.