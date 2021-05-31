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21:59 (мск), источник: Sport24

СМИ: «Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером Сарри

«Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером клуба Маурицио Сарри, сообщает на своей странице в твиттере итальянский журналист Николо Скира.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источничка, туринский клуб выплатил Сарри два с половиной миллиона, оставшуюся часть неустойки после увольнения.

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Сарри был уволен из «Ювентуса» летом прошлого года, проведя лишь один сезон в клубе. Вместе с Сарри туринцы выиграли Серию А девятый раз подряд.

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