СМИ: «Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером Сарри
«Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером клуба Маурицио Сарри, сообщает на своей странице в твиттере итальянский журналист Николо Скира.
«Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером клуба Маурицио Сарри, сообщает на своей странице в твиттере итальянский журналист Николо Скира.
По данным источничка, туринский клуб выплатил Сарри два с половиной миллиона, оставшуюся часть неустойки после увольнения.
Сарри был уволен из «Ювентуса» летом прошлого года, проведя лишь один сезон в клубе. Вместе с Сарри туринцы выиграли Серию А девятый раз подряд.