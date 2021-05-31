СМИ: «Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером Сарри

По данным источничка, туринский клуб выплатил Сарри два с половиной миллиона, оставшуюся часть неустойки после увольнения.

Сарри был уволен из «Ювентуса» летом прошлого года, проведя лишь один сезон в клубе. Вместе с Сарри туринцы выиграли Серию А девятый раз подряд.