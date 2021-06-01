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08:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021

28-летний бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба Серии А на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2021

В прошедшем сезоне Лукаку принял участие в 36 встречах чемпионата Италии, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

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Лучшим голкипером чемпионата Италии был назван Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), который провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч. Лучший защитник — Кристиан Ромеро («Аталанта»). Аргентинец сыграл 31 матч в сезоне Серии А, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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Хавбек «Интера» Николо Барелла стал лучшим полузащитником. Итальянец провёл на поле 36 матчей, забил три гола и отдал девять голевых пасов. Звание лучшего нападающего досталось Криштиану Роналду («Ювентус»), который забил 29 мячей в 33 матчах и отдал два ассиста.

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