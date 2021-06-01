Лукаку признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021

В прошедшем сезоне Лукаку принял участие в 36 встречах чемпионата Италии, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

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Лучшим голкипером чемпионата Италии был назван Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), который провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч. Лучший защитник — Кристиан Ромеро («Аталанта»). Аргентинец сыграл 31 матч в сезоне Серии А, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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