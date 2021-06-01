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14:26 (мск), источник: Sport24

Видаля госпитализировали после заражения коронавирусом

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль заразился коронавирусом, сообщает L'ÉQUIPE.

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По данным источника, футболист получил положительный результат теста на коронавирус, после чего игрока пришлось госпитализировать. Детальной информации о самочувствии чилийца нет.

Таким образом, Видаль точно пропустит ближайшие матчи сборной Чили в отборе на ЧМ-2022 против Аргентины (4 июня) и Боливии (9 июня). Под вопросом и участие футболиста в Кубке Америки, который должен стартовать 13 июня.

После четырех туров отбора на ЧМ-2022 сборная Чили находится на шестом месте в турнирной таблице с четырьмя очками.

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