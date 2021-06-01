Видаля госпитализировали после заражения коронавирусом
Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль заразился коронавирусом, сообщает L'ÉQUIPE.
Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль заразился коронавирусом, сообщает L'ÉQUIPE.
По данным источника, футболист получил положительный результат теста на коронавирус, после чего игрока пришлось госпитализировать. Детальной информации о самочувствии чилийца нет.
Таким образом, Видаль точно пропустит ближайшие матчи сборной Чили в отборе на ЧМ-2022 против Аргентины (4 июня) и Боливии (9 июня). Под вопросом и участие футболиста в Кубке Америки, который должен стартовать 13 июня.
После четырех туров отбора на ЧМ-2022 сборная Чили находится на шестом месте в турнирной таблице с четырьмя очками.