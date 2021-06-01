Видаля госпитализировали после заражения коронавирусом

По данным источника, футболист получил положительный результат теста на коронавирус, после чего игрока пришлось госпитализировать. Детальной информации о самочувствии чилийца нет.

Таким образом, Видаль точно пропустит ближайшие матчи сборной Чили в отборе на ЧМ-2022 против Аргентины (4 июня) и Боливии (9 июня). Под вопросом и участие футболиста в Кубке Америки, который должен стартовать 13 июня.