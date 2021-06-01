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14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» решил вернуть Карло Анчелотти на пост главного тренера

Руководство мадридского «Реала» определилось с кандидатурой нового главного тренера команды после ухода с поста Зинедина Зидана.

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Источник: Reuters

Как сообщает Marca, «сливочные» приняли решение вернуть в команду Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет «Эвертон». В «Королевском клубе» хотят побыстрее назначить итальянского специалиста, поэтому о его приходе в команду может быть объявлено в ближайшие часы.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год.

В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.

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