«Реал» решил вернуть Карло Анчелотти на пост главного тренера
Руководство мадридского «Реала» определилось с кандидатурой нового главного тренера команды после ухода с поста Зинедина Зидана.
Руководство мадридского «Реала» определилось с кандидатурой нового главного тренера команды после ухода с поста Зинедина Зидана.
Как сообщает Marca, «сливочные» приняли решение вернуть в команду Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет «Эвертон». В «Королевском клубе» хотят побыстрее назначить итальянского специалиста, поэтому о его приходе в команду может быть объявлено в ближайшие часы.
Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год.
В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.