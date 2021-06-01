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14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси — 2021/2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

С этой стадии в борьбу вступят представители элитного дивизиона, которые сыграют в гостях с командами низших лиг национального первенства. Нынешние владельцы трофея футболисты борисовского БАТЭ в поединке за выход в 1/8 финала встретятся с «Барановичами». Финалист прошлого кубкового турнира «Ислочь» из Минского района будет соперничать с гомельским «Локомотивом». Оппонент чемпиона страны солигорского «Шахтера» станет известен после матча между гомельским ГОЛХУ и «Уздой».

Составы остальных пар: «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест), «Стэнлес» (Пинск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Днепр» (Могилев) — «Минск», «Малорита» — «Слуцк», «Белшина» (Бобруйск) — «Рух» (Брест), «Орша» — «Гомель», «Партизан» (Солигорск) — «Спутник» (Речица), «Волна» (Пинск) — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь», «Лида» — «Динамо» (Минск), «Молодечно» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Смолевичи» — «Витебск», «Крумкачы» (Минск) — «Неман» (Гродно).

Встречи 1/16 финала состоятся 22 и 23 июня.

В недавнем решающем поединке 30-го розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле «Ислочь» со счетом 2:1.

По три раза Кубком Беларуси владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗа».

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