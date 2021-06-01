Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

С этой стадии в борьбу вступят представители элитного дивизиона, которые сыграют в гостях с командами низших лиг национального первенства. Нынешние владельцы трофея футболисты борисовского БАТЭ в поединке за выход в 1/8 финала встретятся с «Барановичами». Финалист прошлого кубкового турнира «Ислочь» из Минского района будет соперничать с гомельским «Локомотивом». Оппонент чемпиона страны солигорского «Шахтера» станет известен после матча между гомельским ГОЛХУ и «Уздой».