«Барселона» презентовала Эрика Гарсию

Гарсия подписал с сине-гранатовыми контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26. В нем предусмотрен пункт об отступных в размере 400 млн евро.

Гарсия, который является воспитанником «Барселоны», в 2017 году перешел в «Манчестер Сити». За английскую команду он провел 35 матчей.

Вчера каталонцы объявили о переходе еще одного бывшего игрока «горожан» Серхио Агуэро.