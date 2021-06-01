«Барселона» презентовала Эрика Гарсию
«Барселона» в клубных соцсетях презентовала очередного новичка. Им стал защитник Эрик Гарсия, который ранее выступал в «Манчестер Сити».
«Барселона» в клубных соцсетях презентовала очередного новичка. Им стал защитник Эрик Гарсия, который ранее выступал в «Манчестер Сити».
Гарсия подписал с
Гарсия, который является воспитанником «Барселоны», в 2017 году перешел в «Манчестер Сити». За английскую команду он провел 35 матчей.
Вчера каталонцы объявили о переходе еще одного бывшего игрока «горожан» Серхио Агуэро.