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16:57 (мск), источник: Sport24

«Барселона» презентовала Эрика Гарсию

«Барселона» в клубных соцсетях презентовала очередного новичка. Им стал защитник Эрик Гарсия, который ранее выступал в «Манчестер Сити».

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Гарсия подписал с сине-гранатовыми контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26. В нем предусмотрен пункт об отступных в размере 400 млн евро.

Гарсия, который является воспитанником «Барселоны», в 2017 году перешел в «Манчестер Сити». За английскую команду он провел 35 матчей.

Вчера каталонцы объявили о переходе еще одного бывшего игрока «горожан» Серхио Агуэро.

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