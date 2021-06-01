«Валенсия» намерена продать Дениса Черышева
«Валенсия» запланировала продажу нескольких футболистов, чтобы разгрузить бюджет, сообщает AS.
«Валенсия» запланировала продажу нескольких футболистов, чтобы разгрузить бюджет, сообщает AS.
По информации издания, «летучие мыши» намерены расстаться в летнее трансферное окно с защитником Муктаром Дьякаби, российским полузащитником Денисом Черышевым и его партнёром по амплуа Хасоном.
Также клуб планирует продать хавбека Гонсалу Гедеша и хорошо заработать на его трансфере. Стартовая цена португальца составляет € 40 млн, однако «Валенсия» хочет получить на € 20 млн больше. За Черышева клуб рассчитывает выручить около € 2 млн.
Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.