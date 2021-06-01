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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» намерена продать Дениса Черышева

«Валенсия» запланировала продажу нескольких футболистов, чтобы разгрузить бюджет, сообщает AS.

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Источник: AFP 2021

По информации издания, «летучие мыши» намерены расстаться в летнее трансферное окно с защитником Муктаром Дьякаби, российским полузащитником Денисом Черышевым и его партнёром по амплуа Хасоном.

Также клуб планирует продать хавбека Гонсалу Гедеша и хорошо заработать на его трансфере. Стартовая цена португальца составляет € 40 млн, однако «Валенсия» хочет получить на € 20 млн больше. За Черышева клуб рассчитывает выручить около € 2 млн.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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