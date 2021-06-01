«Рома» объявила о заключении нового контракта с Генрихом Мхитаряном
«Рома» на официальном сайте объявила о заключении нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
«Рома» на официальном сайте объявила о заключении нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Новое соглашение армянского футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
«За эти два года “Рома” покорила меня. Всё это благодаря невероятной страсти болельщиков», — отметил Мхитарян.
Ранее сообщалось, что Мхитарян решил покинуть «Рому»
Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.