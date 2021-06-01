«Реал» объявил о назначении Анчелотти
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал».
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал».
«Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона», — сообщает
В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.