Роберто хочет остаться в «Барсе», но может рассмотреть предложение «Сити»

Пепу Гвардиоле нравится профиль и универсальность игрока, и клуб готов поддержать его интерес к 29-летнему игроку.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3258361187002?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Говорят, что все три стороны открыты для перехода. «Барса» готова продать игрока, чтобы избавиться от зарплаты Серджи в 10 миллионов евро.

Кроме того, контракт Роберто истекает в 2022 году, и он еще не согласился на продление, которое включало бы сокращение заработной платы.