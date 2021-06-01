Роберто хочет остаться в «Барсе», но может рассмотреть предложение «Сити»
«Манчестер Сити» передал «Барселоне» свою заинтересованность в подписании контракта с Роберто, сообщает Diario Sport.
«Манчестер Сити» передал «Барселоне» свою заинтересованность в подписании контракта с Роберто, сообщает Diario Sport.
Пепу Гвардиоле нравится профиль и универсальность игрока, и клуб готов поддержать его интерес к 29-летнему игроку.
Говорят, что все три стороны открыты для перехода. «Барса» готова продать игрока, чтобы избавиться от зарплаты Серджи в 10 миллионов евро.
Кроме того, контракт Роберто истекает в 2022 году, и он еще не согласился на продление, которое включало бы сокращение заработной платы.
Что касается самого игрока, сообщается, что его приоритетом является остаться на «Камп Ноу», но не любой ценой. Если «Барса» сообщит Роберто, что они не рассчитывают на него, он готов выслушать предложение «Сити».