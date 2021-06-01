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22:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» до сих не выплатила около 50 млн «Ливерпулю» за Коутиньо, игрок может вернуться в Англию

Рекордный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал провальным для «Барселоны» и вогнал клуб в долги.

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Источник: AP 2021

Каталонцы выложили за перспективного хавбека 135 миллионов евро, подписав с ним контракт на пять сезонов. Бразилец с 2018 года и не проявил себя на «Камп Ноу» и на год ездил в «Баварию» за игровой практикой.

На сегодняшний день Коутиньо практически 29 лет, в прошлом сезоне он провел всего 14 матчей, в которых забил два гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Испанский гранд до сих не выплатил около 50 миллионов в казну «Ливерпуля» по условиям этого трансфера.

По данным AS, «Барселона» предлагает англичанам забрать Коутиньо обратно, при этом за него не нужно ничего платить, а только списать оставшуюся сумму.

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