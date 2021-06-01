«Барса» до сих не выплатила около 50 млн «Ливерпулю» за Коутиньо, игрок может вернуться в Англию
Рекордный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал провальным для «Барселоны» и вогнал клуб в долги.
Рекордный трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал провальным для «Барселоны» и вогнал клуб в долги.
Каталонцы выложили за перспективного хавбека 135 миллионов евро, подписав с ним контракт на пять сезонов. Бразилец с 2018 года и не проявил себя на «Камп Ноу» и на год ездил в «Баварию» за игровой практикой.
На сегодняшний день Коутиньо практически 29 лет, в прошлом сезоне он провел всего 14 матчей, в которых забил два гола.
Испанский гранд до сих не выплатил около 50 миллионов в казну «Ливерпуля» по условиям этого трансфера.
По данным AS, «Барселона» предлагает англичанам забрать Коутиньо обратно, при этом за него не нужно ничего платить, а только списать оставшуюся сумму.