«Барса» до сих не выплатила около 50 млн «Ливерпулю» за Коутиньо, игрок может вернуться в Англию

Каталонцы выложили за перспективного хавбека 135 миллионов евро, подписав с ним контракт на пять сезонов. Бразилец с 2018 года и не проявил себя на «Камп Ноу» и на год ездил в «Баварию» за игровой практикой.

На сегодняшний день Коутиньо практически 29 лет, в прошлом сезоне он провел всего 14 матчей, в которых забил два гола.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3258361187002?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Испанский гранд до сих не выплатил около 50 миллионов в казну «Ливерпуля» по условиям этого трансфера.