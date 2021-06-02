Анчелотти — менее современная версия Зидана. Карло не испортит «Реал», но к уходу Зизу стало еще больше вопросов

Формирование Зидана-тренера началось в 1997-м с диалога между Карло Анчелотти и владельцем «Пармы» Калисто Танци. Танци согласовал переход Роберто Баджо, но Анчелотти был против — главная звезда итальянского футбола не подходила под его схему 4−4−2.

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На том этапе Карло видел себя новым Арриго Сакки. Анчелотти был важным элементом «Милана», который взял два Кубка чемпионов в конце 80-х. В дипломной работе в Коверчано он писал о будущем футболе — Карло объяснял, почему оно за идеями Сакки (компактность, динамичность, зонный прессинг, оборона в 4−4−2). Позже еще 4 года проработал ассистентом Сакки в сборной. Тот Анчи был гиком, помешанным на тактической дисциплине и четкой философии.

«Когда я работал в “Парме”, у нас была возможность купить Роберто Баджо. Я всегда использовал только схему 4−4−2 в то время, поэтому решил отказаться. Ему нужно играть под нападающим, а в 4−4−2 такой позиции не было. Постепенно я осознал, насколько был не прав. Я отказался изменить философию, потому что не был достаточно уверен в себе. У меня не было опыта, я переволновался, но потом я понял, что совершил ошибку. Мне нужно было подстроиться под Баджо», — объяснял Анчелотти.

Вспоминая историю в другом интервью Карло даже сказал: «Я был психом. Только псих мог отказаться от Баджо. Я был молод и недостаточно смел, чтобы погрузиться во что-то, с чем не был знаком. Я был знаком только со схемой 4−4−2».

Анчи был психом до встречи с Зиданом в 1999-м. В автобиографии он назвал Зидана «лучшим игроком из всех, кем он когда-либо руководил».

«Первым игроком, под которого я тактически подстроил игру, был Зинедин Зидан в «Ювентусе», — признавался Карло.

С тех пор в каждом клубе итальянец выбирал формацию, отталкиваясь от подбора игроков. Этот принцип сделал его самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов (до эры Зидана, разумеется) и привел в «Реал Мадрид». От Зизу Карло получил ценный урок — настоящие суперзвезды важнее тактических догм.

Сначала Зидан-игрок полностью трансформировал мышление Анчелотти-тренера. Потом Анчелотти-тренер сильнее всех повлиял на формирование Зидана-тренера, взяв его в штаб в 2013-м. Закаленный эти идеями Зидан-тренер выиграл все с командой, основу которой заложил Анчелотти.

Сейчас Анчелотти приходит вместо Зидана. Это можно трактовать как элегантно замкнувшийся круг. Только мне кажется, что этот круг давно замкнулся, а сейчас мы наблюдаем отчаянную попытку повернуть время вспять и шагать назад. Увы, это невозможно.

Анчелотти и Зидан действительно максимально похожи. Для них первичны игроки, а не система. Система изобретается под их сильные качества и без проблем корректируется. Многие почему-то не относят такое балансирование качеств игроков к тактической работе и упрекают таких тренеров в нехватке четкой философии, но по мне это важнейшая часть тактики, а Зизу с Анчи — топы этого ремесла.

«Моя работа заключается в том, чтобы создать систему игры, используя характеристики игроков. Такую, в которой им будет настолько удобно, насколько это возможно», — так это формулировал сам Карло. В «Челси» он позволил игрокам выбирать схему и тактику на финал Кубка Англии, а в «Милане» придумал легендарный ромб в схеме 4−4−2, сказав полузащитникам: «Вам нужно разобраться, как играть — в противном случае один из вас постоянно будет оставаться на скамейке».

Зидан пока не выпустил тренерскую автобиографию с похожими байками, но в целом соглашается с этим подходом: «Схема не так уж важна. Важнее вера игроков в нее и общекомандная энергия».

«Я не удивлен, что игроки считают Зидана и Анчелотти похожими. Оба спокойны и не срываются на игроков, всегда общаются с ними и зарабатывают уважение», — рассказывал работавший в том самом штабе Пол Клемент. Пол также назвал Зизу тех времен «назойливо любопытным» — он пытался взять у Карло максимум.

Тактическая гибкость умножается на талант организовывать приятную атмосферу в клубе. Оба блестяще ладят со звездам, не перегружая их и добиваясь максимального взаимного уважения.

«Зидан оказался способен с максимальной чувствительностью управлять очень трудной раздевалкой», — рассказывал Серхио Рамос. «Он заряжает весь состав своим небезразличием», — говорил Криштиану Роналду. «Конечно, я не лучший тренер в мире, но я способен был дать каждому (игроку, члену тренерского штаба, любому другому сотруднику) силу и уверенность, которая необходима им, чтобы делать свою работу. Я идеально понимал, в чем нуждается команда», — признавался Зидан в прощальном письме.

Такой тон комплиментов от игроков тоже ведет к некоторой недооценке их как тактиков, но на самом деле это часть фокуса. Тактическая работа Карло и Зинедина настолько естественна, что даже игроки не ощущают ее в полной мере. Они просто обитают каждый в удобной для себя среде (с радостью выполняя пару простых тактических просьб), а тренерская фишка в том, чтобы индивидуальная среда каждого была подобрана под достижение командного баланса.

И Анчелотти, и Зидан — гуру такого подхода, но это не значит, что они идентичны во всем. Отличается их текущий уровень. Анчелотти — менее современная и менее успешная версия Зидана. Карло немного уступает Зизу почти во всем: и в восприятии нынешним поколением игроков (контакт с ними критичен для такой манеры управления), и спортивном голоде, и в тонкости ходов под конкретные матчи (Зидан — король больших матчей), и в готовности постигать новое (Зидан уже доказал, что развивается и ориентируется не только на Анчи).

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Достижения на дистанции последних лет отражают эту важную разницу. Пока Зидан штамповал титулы Лиги чемпионов с текущим мадридским поколением на пике, а потом выжал два мощных сезона из них на спаде, Анчелотти проваливался в «Баварии» и в лучшем случае выдавал локальные успехи в «Эвертоне» и «Наполи».

В каждом клубе Анчелотти все больше делегировал сыну Давиде. Тот правда талантлив и получал хорошие отзывы везде, кроме «Баварии», но вряд ли способен компенсировать все то, что Карло делал в режиме максимальной мотивации. Похоже, Анчелотти смирился с ролью менеджера, который приходит в предэлитные проекты с амбициями и деньгами, служит магнитом для топ-игроков, которых как минимум не испортит.

«Реал Мадрид» — это другой уровень. Карло пробуждает хорошие воспоминания и скорее всего не даст клубу упасть ниже определенной планки. Но при всем уважении именно Зидан лучший представитель этого течения. Если выбираете этот путь, надо было удерживать француза любой ценой. Это точно было возможно. Лучшее доказательство — открытое письмо Зизу:

«Я не устал тренировать. В мае 2018-го я ушел, потому что после двух с половиной лет, с таким количеством побед и таким количеством трофеев, почувствовал, что команде нужен новый подход, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Сейчас все по-другому .

«Я ухожу, потому что чувствую: у клуба больше нет ни веры в меня, в которой я нуждаюсь, ни поддержки, чтобы что-то построить в среднесрочной или долгосрочной перспективе».

Внутри есть еще несколько любопытных деталей про сливы и искусственное повышение давления на тренера и команду через медиа. Зидана легко понять. Француз просил не так уж многого, учитывая, что он уже дал клубу в ответ. Его уход в любом случае казался суровым и несправедливым решением, но в нем мог быть смысл при условии кардинальной смены курса, на которую Зизу при всех плюсах был не способен. Вообще никаких гарантий, что сработало бы, но была бы понятна логика рокировки.

Например, радикальный вариант с приходом Антонио Конте: все, кто не принимают его автоматизмы и тактическую дисциплину, — на выход, а из тех, кто остается выжимает максимум, как делал это в любом другом клубе. Совсем не похоже на «Реал», но в этом и была бы логика. При размене Зидан/Анчелотти ее почти нет — только вопросы.

Возможно, Флорентино видит в Анчелотти самую безопасную ставку в трудный период. Его последние обдуманные летние назначения — Рафа Бенитес и Хулен Лопетеги (сильнейшие тренеры, которые банально не подошли конкретному составу и были обречены из-за этого). Страх пойти по этому пути отсек варианты с Конте, Почеттино и прочими.

Попытка поставить Сантьяго Солари на фарт научила, что попадание с Зиданом было не фартом и не магией, а предоставлением шанса скромному трудоголику с потенциалом топ-тренера. Он уникален, поэтому страшновато повторять трюк с Раулем или Хаби Алонсо. Шанс найти нового Пирло или Лэмпарда выше, чем попасть в уникума.