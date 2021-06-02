Французские клубы согласились сократить число участников лиги 1 до 18 команд с сезона-2023/24

По итогам сезона-2022/23 высший дивизион покинут четыре команды, а вот повышение в классе получат только две.

Во время голосования девять клубов посчитали, что лучше сократить число участников уже в сезоне-2022/23, еще девять клубов — только в сезоне-2023/24, а два клуба вовсе проголосовали против. В итоге, руководство лиги 1 приняло решение отложить изменения на более поздний срок.