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17:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Французские клубы согласились сократить число участников лиги 1 до 18 команд с сезона-2023/24

Французские клубы согласились на сокращение числа участников лиги 1 до 18 команд.

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Источник: Reuters

Эти новшества должны вступить в силу с сезона-2023/24, сообщает L’Equipe.

По итогам сезона-2022/23 высший дивизион покинут четыре команды, а вот повышение в классе получат только две.

Во время голосования девять клубов посчитали, что лучше сократить число участников уже в сезоне-2022/23, еще девять клубов — только в сезоне-2023/24, а два клуба вовсе проголосовали против. В итоге, руководство лиги 1 приняло решение отложить изменения на более поздний срок.

Обсуждение сокращения количества участников лиги 2 пройдет позже.

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