Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Босния и Герцеговина
Черногория
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Люксембург
Футбол. Сборные
21:45
Румыния
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Австрия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Дания
Футбол. Сборные
22:05
Франция
Уэльс
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
14Россия обыграла Швейцарию
18:15 (мск), источник: Sport24

Бердыев категорически отказался от зарплаты в «Кайрате» и будет работать бесплатно

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о предстоящем сотрудничестве с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Сообщалось, что он будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

«Он ветеран нашей команды. Мы всегда следили за его успехами. Часто с ним общались, он всегда был с нами в контакте. Мы с ним постоянно о чем-то разговаривали. У него огромный опыт. Поэтому пригласили его работать в нашем клубе.

Кстати, он будет работать бесплатно. Он категорически отказался от того, чтобы ему платили какую-либо зарплату. Мы ему оплачиваем только проезд, проживание. Он будет много времени проводить в России. Мы договорились, что 50 процентов времени в месяц он будет уделять работе с нами.

Думаю, он сможет взять еще какую-нибудь команду в России. У него есть предложения. Мог бы он стать тренером «Кайрата»? Сейчас он готов к этому на 100 процентов. Не забывайте, чего он добился с «Рубином» и «Ростовом». Это тренер высокого уровня. Просто он пока не хочет браться за самостоятельную работу. Удалось его хотя бы так уговорить. Мне просто нужны консультации для тренеров в команде. Я же многого не пойму, а тренер тренера поймет легко, — цитирует Боранбаева «РБ Спорт».

 «Ты эту девушку увел из семьи!» Экс-футболист сборной России проигнорировал тяжелую болезнь бывшей жены
«Я его простила». Советская гимнастка родила 5 детей от мусульманина, у которого была другая семья
«Настраиваемся на войну»: чего ждут от матча Россия — Канада
«Вольфсбург» намерен приобрести нападающего «Спартака»
«У России проблемы». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом
С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой?
В посольстве Дании объяснили решение о недопуске россиян на Евро
Опубликована заявка сборной Бельгии на Евро-2020
Анчелотти не испортит «Реал», но к уходу Зизу больше вопросов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь