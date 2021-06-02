Бердыев категорически отказался от зарплаты в «Кайрате» и будет работать бесплатно

На прошлой неделе Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Сообщалось, что он будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

«Он ветеран нашей команды. Мы всегда следили за его успехами. Часто с ним общались, он всегда был с нами в контакте. Мы с ним постоянно о чем-то разговаривали. У него огромный опыт. Поэтому пригласили его работать в нашем клубе.

Кстати, он будет работать бесплатно. Он категорически отказался от того, чтобы ему платили какую-либо зарплату. Мы ему оплачиваем только проезд, проживание. Он будет много времени проводить в России. Мы договорились, что 50 процентов времени в месяц он будет уделять работе с нами.