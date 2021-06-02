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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агуэро будет получать в «Барселоне» почти в 4 раза меньше, чем в «Манчестер Сити»

Стало известно, сколько будет нападающий Серхио Агуэро зарабатывать в «Барселоне».

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Источник: AFP 2021

По информации Mundo Deportivo, зарплата аргентинца по двухлетнему контракту составит 6 миллионов евро в год до уплаты налогов. Для сравнения, в «Манчестер Сити» он получал 23 миллиона.

Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги.

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