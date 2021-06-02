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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман останется в «Барселоне» еще на сезон

Представители Роналда Кумана близки к договору с «Барселоной» о том, что голландский специалист останется в команде еще на сезон.

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Источник: AP 2021

Сам Куман и не планировал покидать клуб, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее, 1 июня, появилась информация, что сине-гранатовые оставят голландского специалиста в том случае, если он согласится на снижение зарплаты.

При этом у Роналда Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.

По итогам сезона-2020/21 «Барселона» набрала 79 очков и заняла 3-е место в ла лиге. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

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