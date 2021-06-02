Куман останется в «Барселоне» еще на сезон

Сам Куман и не планировал покидать клуб, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее, 1 июня, появилась информация, что сине-гранатовые оставят голландского специалиста в том случае, если он согласится на снижение зарплаты.

При этом у Роналда Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.