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10:40 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» предлагает Месси 240 миллионов евро за четыре года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает переговоры о продлении контракта.

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Источник: AFP 2021

Ранее СМИ сообщили, что клуб предложил футболисту десятилетнее соглашение. По информации Sport.es, сине-гранатовые предлагают аргентинцу зарплату 240 миллионов евро в первые четыре года контракта.

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Первые два сезона игрок проведет в «Барселоне», а затем отправится в МЛС в качестве посла клуба. Сам форвард хочет играть в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. После этого он вернется в «Барселону» на административную должность.

Игрок настаивает на увеличении фиксированной части зарплаты после возвращения. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта хочет, чтобы бонусная часть была больше фиксированной.

Действующий контракт Месси с клубом истекает 30 июня. Аргентинец выступает за каталонцев с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.

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