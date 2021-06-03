«Барселона» предлагает Месси 240 миллионов евро за четыре года
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает переговоры о продлении контракта.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает переговоры о продлении контракта.
Ранее СМИ сообщили, что клуб предложил футболисту десятилетнее соглашение. По информации Sport.es,
Первые два сезона игрок проведет в «Барселоне», а затем отправится в МЛС в качестве посла клуба. Сам форвард хочет играть в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. После этого он вернется в «Барселону» на административную должность.
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Действующий контракт Месси с клубом истекает 30 июня. Аргентинец выступает за каталонцев с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.