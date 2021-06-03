«Барселона» предлагает Месси 240 миллионов евро за четыре года

Ранее СМИ сообщили, что клуб предложил футболисту десятилетнее соглашение. По информации Sport.es, сине-гранатовые предлагают аргентинцу зарплату 240 миллионов евро в первые четыре года контракта.

Первые два сезона игрок проведет в «Барселоне», а затем отправится в МЛС в качестве посла клуба. Сам форвард хочет играть в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. После этого он вернется в «Барселону» на административную должность.

Игрок настаивает на увеличении фиксированной части зарплаты после возвращения. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта хочет, чтобы бонусная часть была больше фиксированной.

Действующий контракт Месси с клубом истекает 30 июня. Аргентинец выступает за каталонцев с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.