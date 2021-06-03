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09:58 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Фан-сектор «Ислочи» приостанавливает свою деятельность

Фанаты «Ислочи» выступили с заявлением.

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Источник: РИА "Новости"

«Isloch ULTRAS приостанавливает свою деятельность в связи с расколом коллектива и непониманием нас со стороны фанатского и болельщицкого движения Беларуси.

Нам сейчас необходимо наладить ситуацию внутри и уйти на непродолжительный перерыв. Также мы просим СМИ не переиначивать наши заявления, чтобы больше не возникало подобных ситуаций», — говорится в сообщении.

3 марта фанаты «Ислочи» заявили, что будут бойкотировать матчи команды в сезоне, однако 23 мая болельщики «волков» приняли решение о прекращении бойкота и возвращении на трибуны.

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