Фан-сектор «Ислочи» приостанавливает свою деятельность

«Isloch ULTRAS приостанавливает свою деятельность в связи с расколом коллектива и непониманием нас со стороны фанатского и болельщицкого движения Беларуси.



Нам сейчас необходимо наладить ситуацию внутри и уйти на непродолжительный перерыв. Также мы просим СМИ не переиначивать наши заявления, чтобы больше не возникало подобных ситуаций», — говорится в сообщении.