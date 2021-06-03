«Сампдория» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

По информации источника, главным претендентом на эту должность является Алессио Дионизи, который возглавляет «Эмполи». Но он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить. Поэтому «Сампдория» рассматривает Доменико Тедеско в качестве альтернативного кандидата.