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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сампдория» рассматривает Тедеско на пост главного тренера

«Сампдория» рассматривает бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба, сообщает Secolo XIX.

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Источник: Reuters

По информации источника, главным претендентом на эту должность является Алессио Дионизи, который возглавляет «Эмполи». Но он имеет действующий контракт с клубом и для перехода в другую команду его придется выкупить. Поэтому «Сампдория» рассматривает Доменико Тедеско в качестве альтернативного кандидата.

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Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» закончилось 31 мая 2021 года.

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