Кокорин встретился с певцом Кридом

Ранее 30-летний футболист посетил одну из клиник Москвы, где сделал себе операцию на носовой перегородке.

В завершившемся сезоне Кокорин пропустил несколько матчей из-за травмы. Всего он принял участие в четырех матчах команды, проведя на поле 91 минуту. Он не нанес ни одного удара по чужим воротам и не смог забить ни одного мяча.