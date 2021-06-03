«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера

Специалист заключил с нерадзурри контракт на два года.

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Напомним, в двух предыдущих сезонах «Интером» руководил Антонио Конте. В прошлом месяце команда впервые за 10 лет завоевала титул чемпиона Италии, после чего тренер сенсационно покинул клуб. Сообщалось, что руководство нерадзурри решило сократить бюджет, что пошло вразрез с желанием Конте усилить состав.