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17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе рассказал, почему в 2014 году не перешел в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему в 2014 году отказался от перехода в академию «Реала».

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Источник: AFP 2021
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По данным источника, семь лет назад футболист посещал расположение мадридского клуба, где встретился с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, который уже тогда советовал руководству команды подписать француза.

«Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил там образование. Испания была другой страной с другой культурой», — цитирует Мбаппе Marca.

Сообщалось, что «Реал» хочет в летнее трансферное окно купить Мбаппе.

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