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17:57 (мск), источник: ТАСС

Давид Луис и еще три футболиста покинут лондонский «Арсенал»

ТАСС, 3 июня. Защитник Давид Луис, полузащитники Дани Себальос и Мартин Эдегор, а также вратарь Мэтью Райан покидают лондонский футбольный клуб «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

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Источник: AP 2021

Себальос и Эдегор выступали за «Арсенал» на правах аренды. Оба футболиста принадлежат мадридскому «Реалу». Луис и Райан покидают «Арсенал» в связи с истечением сроков контрактов.

Команда
Арсенал

Луис выступал за «Арсенал» с 2019 года, в завершившемся чемпионате Англии 34-летний футболист провел 20 игр и забил один мяч. Ранее бразильский защитник выступал за «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», португальскую «Бенфику» и «Виторию» из Бразилии. Он дважды становился чемпионом Франции, один раз выиграл чемпионат Англии в составе «Челси» и чемпионат Португалии.

В составе сборной Бразилии Давид Луис провел 56 матчей и забил три мяча. В 2013 году он стал обладателем Кубка конфедераций.

22-летний норвежец Эдегор в завершившемся чемпионате провел 14 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Себальос выступал за «Арсенал» с 2019 года, на счету 24-летнего испанца 25 матчей и три голевых паса в минувшем сезоне Английской премьер-лиги.

Австралийский голкипер Райан провел за «Арсенал» три матча. Команда из Лондона заняла восьмое место по итогам чемпионата Англии и впервые с сезона-1995/96 не примет участия в еврокубках.

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